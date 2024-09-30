"Больше не сможет поехать": Злата Огневич рассказала об отце, который работает военным хирургом

Злата Огневич признается, что очень гордится отцом, ведь несмотря на возраст он снова и снова возвращается на работу.

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Украинская артистка Злата Огневич рассказала об отце, полковнике медицинской службы, Леониде Григорьевиче Бордюге, который с первых дни войны пошел военным хирургом, чтобы спасать жизни украинских воинов. Подробностями военной службы отца певица поделилась в программе "Ближе к звездам" на ТЕТ.

Так, артистка уточнила, что ее отцу сейчас 69 лет, однако несмотря на возраст он и дальше продолжает оперировать. По ее словам, отец редко бывает дома, ведь у него много работы — надо спасать защитников. Однако, каждый раз когда он возвращается домой, то всегда говорит, что больше не сможет поехать обратно. Причиной этому является возраст и усталость, ведь работа у него не из легких. Иногда операции держат по несколько часов, а Леониду Григорьевичу уже почти 70 лет, из-за чего возраст берет свое.

Однако несмотря на отказы снова возвращаться к работе, отдохнув и набравшись сил отец Златы Огневич в очередной раз возвращается обратно. Как рассказывает певица, отец говорит, что не может сидеть на месте сложа руки.

"Отец мой сейчас в отпуске, каждый раз когда он приезжает в небольшой отпуск, он говорит, что все он больше не сможет поехать. Ему 69 лет и выстоять операцию молодому хирургу трудно, а здесь 69 лет. Но после очередного восстановления, говорит, вот я снова поеду, я не могу сидеть дома, сложа руки. Я говорю, папа, ну что ты, как ты? Он говорит: "Не дождетесь". Папа молодец", — сказала Злата Огневич.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью для Фокуса Злата Огневич рассказала о работе отца на фронте.