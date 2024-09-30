"Я все": ведучий "ебаут" та стендап-комік Чирков мобілізувався у ЗСУ (відео)

Комік Сергій Чирков поділився, що пройшов тестовий тиждень штурмовика у 3-й ОШБр. Після цього він ухвалив рішення про мобілізацію.

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Відомий стендап-комік та ведучий чоловічого шоу на YouTube-каналі "ебаут" Сергій Чирков долучився до Збройних сил України. Про це 29 вересня повідомили в "Армія TV".

Журналісти "Армія TV" зняли сюжет, в якому Чирков та його колега, ведуча "ебаут" і директорка "Дикого театру" Ярослава Кравченко, разом проходять смугу перешкод. Це випробовування проходять новобранці 3-ї ОШБр і медійні українці також випробували свої сили.

Випробовування вони проходили під наглядом інструктора з позивним "Роджер", який брав участь в обороні Київської області та оточеного Маріуполя, а також пройшов ворожий полон. Кравченко та Чирков долали труби, болота та стіни, коли навколо гриміли звуки вибухів і стрілянини.

Інструктор у кадрі запитав ведучих, чи думали вони про мобілізацію. Кравченко поділилась, що думала про це, але більше деталей не розповіла.

"Я — так. Я все. Інакше мене б не впустили сюди в кадр. Я був на тестовому тижні", — відповів Чирков.

Він отримав сертифікат із оцінками, який підтверджує, що за тиждень він покращив свою фізичну форму.

У редакції зауважили, що смуга перешкод — лише одне з фізичних та психологічних випробувань тестового тижня штурмовика. Пройти його можуть не лише охочі мобілізуватись у 3-тю ОШБр, але й цивільні, які думають про мобілізацію та хочуть випробувати себе.

"Після зйомок цього проєкту Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ і зараз проходить курс БЗВП в навчальному центрі", — оголосили журналісти у коментарях та на фінальному титрі у самому відео.

Сам Чирков у соцмережах на момент публікації матеріалу не коментував свою мобілізацію у ЗСУ.

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