Ахтем Сеїтаблаєв розсекретив на якій посаді працює в ЗСУ (відео)

Ахтем Сеїтаблаєв розповів, де зараз проходить військову службу та чому його часто можна побачити на медійних заходах.

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51-річний український режисер Ахтем Сеїтаблаєв розповів, де він зараз проходить військову службу. Подробицями режисер поділився в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, останні 1,5 роки Ахтем проходить військову службу в управлінні комунікації штабу командування територіальних сил оборони ЗСУ.

"Я художній керівник такого підрозділу, як ТРО "Медіа", це не офіційна назва, саме в структурі управління комунікаціями. Ми доволі багато їздимо скрізь і в тому числі по лінії зіткнення. Ми створюємо те, що потім показуємо за кордоном, всередині країни, це документалістика, в тому числі це освітні програми, це аналітика, і це в тому числі художні фільми", — пояснив Ахтем.

Також режисер розповів, яку зарплатню отримує працюючи в ЗСУ. За його словами, його дохід складає орієнтовно 21 тисяча гривень. Крім цього, він отримує дохід з того, що знімає (гонорар), викладає і консультує. Як уточнив Ахтем Сеїтаблаєв, орієнтовно на місяць він заробляє від 35 до 50 тисяч на місяць.

Зауважимо, що Ахтем Сеїтаблаєв став на захист Батьківщини у лютому 2022 року, тоді режисер записався до лав територіальної оборони міста Києва. Вже згодом він офіційно долучився до ЗСУ і виконував бойові завдання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Ахтем Сеїтаблаєв розповів, за що його батько опинився в тюрмі.