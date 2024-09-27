Ахтем Сеитаблаев рассекретил на какой должности работает в ВСУ (видео)

Ахтем Сеитаблаев рассказал, где сейчас проходит военную службу и почему его часто можно увидеть на медийных мероприятиях.

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51-летний украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, где он сейчас проходит военную службу. Подробностями режиссер поделился в интервью Славы Демина.

В частности, последние 1,5 года Ахтем проходит военную службу в управлении коммуникации штаба командования территориальных сил обороны ВСУ.

"Я художественный руководитель такого подразделения, как ТРО "Медиа", это не официальное название, именно в структуре управления коммуникациями. Мы довольно много ездим везде и в том числе по линии соприкосновения. Мы создаем то, что потом показываем за рубежом, внутри страны, это документалистика, в том числе это образовательные программы, это аналитика, и это в том числе художественные фильмы", — пояснил Ахтем.

Также режиссер рассказал, какую зарплату получает работая в ВСУ. По его словам, его доход составляет ориентировочно 21 тысяча гривен. Кроме этого, он получает доход с того, что снимает (гонорар), преподает и консультирует. Как уточнил Ахтем Сеитаблаев, ориентировочно в месяц он зарабатывает от 35 до 50 тысяч в месяц.

Заметим, что Ахтем Сеитаблаев стал на защиту Родины в феврале 2022 года, тогда режиссер записался в ряды территориальной обороны города Киева. Уже потом он официально присоединился к ВСУ и выполнял боевые задачи.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, за что его отец оказался в тюрьме.