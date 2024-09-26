Режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, за что его отец оказался в тюрьме

Ахтем Сеитаблаев рассказал, как в свое время его отец из-за активной общественной позиции оказался за решеткой, где провел полгода.

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51-летний украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, который имеет крымско-татарские корни, рассказал за что в свое время его отец сидел в тюрьме. Подробностями режиссер поделился в интервью Славы Демина.

В частности, Ахтем рассказал, что в свое время отец полгода провел в тюрьме. Причиной этому стало активное участие в национально-освободительном движении о возвращении крымских татар на свою Родину. Из-за этого мужчину не просто посадили, а держали в одиночной камере около шести месяцев.

"Я так понимаю, его так пытались сломать, но им этого не удалось. Он чувствовал поддержку очень большую со стороны семьи. Он был среди тех людей, кого советская власть пыталась обвинить в подрыве государственного строя. Это получило большую огласку. И делом тогда занималась очень известная советская правозащитница. И само по себе это поддерживало, что ты не просто забыт всеми. Что ты политический диссидент. А что твое имя и твои поступки, они получили такую огласку. Отец был амбициозным человеком сам по себе", — рассказал Ахтем.

По его словам, несмотря на то, что отец был в тюрьме он не сделал ни одной татуировки, не зажег и не стал пить, он в камере занимался спортом. И как рассказывали в семье, когда он вышел из тюрьмы, то был сильнее чем до того, как попал в нее.

Напомним, ранее мы писали, что 51-летний Ахтем Сеитаблаев признался, что разошелся с молодой невестой.