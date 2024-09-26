Режисер Ахтем Сеїтаблаєв розповів, за що його батько опинився в тюрмі

Ахтем Сеїтаблаєв розповів, як свого часу його батько через активну громадську позицію опинився за гратами, де провів пів року.

Related video

51-річний український режисер Ахтем Сеїтаблаєв, який має кримсько-татарське коріння, розповів за що свого часу його батько сидів у тюрмі. Подробицями режисер поділився в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, Ахтем розповів, що свого часу батько пів року провів у в’язниці. Причиною цьому стала активна участь у національно-визвольному руху про повернення кримських татар на свою Батьківщину. Через це чоловіка не просто ув’язнили, а тримали в одиночній камері близько шести місяців.

"Я так розумію, його так намагалися зламати, але їм цього не вдалося. Він відчував підтримку дуже велику з боку родини. Він був серед тих людей, кого радянська влада намагалася звинуватити в підриві державного устрою. Це набуло великого розголосу. І справою тоді займалася дуже відома радянська правозахисниця. І само по собі це підтримувало, що ти не просто забутий усіма. Що ти політичний дисидент. А що твоє ім’я і твої вчинки, вони набули такого розголосу. Батько був амбітною людиною сам по собі", — розповів Ахтем.

За його словами, попри те, що батько був у тюрмі він не зробив жодного татуювання, не запалив і не став пити, він в камері займався спортом. І як розповідали в родині, коли він вийшов з тюрми, то був сильнішим ніж до того, як потрапив у неї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 51-річний Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що розійшовся з молодою нареченою.