51-летний Ахтем Сеитаблаев признался, что разошелся с молодой невестой

Ахтем Сеитаблаев и Марьяни Боцвинюк были помолвлены в течение девяти месяцев. Пара готовилась к свадьбе.

Related video

51-летний режиссер Ахтем Сеитаблаев, который в сентябре 2023 года сделал предложение своей на 20 лет младшей невесте, Марьяне Боцвинюк, которая ранее работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси, сообщил, что пара больше не вместе. Подробностями личной жизни режиссер поделился в интервью "Утро в большом городе".

В частности, еще в июне режиссер рассказал, что они с невестой отменили свою свадьбу . Уже тогда ходили слухи, что пара не вместе. Сам Ахтем также не скрывал, что пара проживает кризис в отношениях. Однако уже сейчас режиссер признался, что действительно больше не встречается с Марьяной.

Сеитаблаев признался, что его история любви с молодой невестой завершилась. Причиной этому стало недоразумение между парой. Режиссер отметил, что они вместе пытались найти общий язык, но им этого не удалось сделать.

"Она человек молодой. У нее вся жизнь впереди. Так бывает в жизни взрослых людей. Все же при всем желании найти общий язык — он не нашелся. Бывает, ничего страшного", — рассказал Сеитаблаев на Одесском международном кинофестивале.

Ахтем Сеитаблаев и Марьяна Боцвинюк Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram

Заметим, что Ахтем Сеитаблаев 8 лет состоял в браке с продюсером Иванной Дядюрой. Официально пара разорвала отношения в октябре 2021 года. Совместно Ахтем и Иванна имеют дочь Сафие. Когда началась война Иванна с дочкой уехали за границу. Однако, по словам Ахтема, недавно семья вернулась в Украину. Режиссер признался, что пока, к сожалению, у него не часто получается видеться с дочкой, но он верит, что вскоре все стабилизируется.

Кроме этого от предыдущих отношений у Ахтема Сеитаблаева есть дочь Назлы, которая живет в Болгарии и сын Селим, который остался в оккупированном Крыму. В начале 2023 года режиссер впервые стал дедушкой.

Напомним, ранее мы писали, что девушка бывшего мужа Ани Лорак заявила о разрыве с бизнесменом.

Кроме этого, Фокус писал, что Вера Брежнева впервые после развода с Константином Меладзе заговорила о новых отношениях.