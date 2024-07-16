Девушка бывшего мужа Ани Лорак заявила о разрыве с бизнесменом

Анастасия Foxy официально подтвердила, что разошлась с бывшим мужем Ани Лорак Муратом.

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29-летняя модель Анастасия Foxy, которая недавно сообщила, что беременна от бывшего мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, официально подтвердила их разрыв. Подробностями личной жизни девушка поделилась у себя на странице в Инстаграм.

"Сейчас я собираю себя и свою жизнь по частичкам, полное обнуление", — написала модель.

Она призналась, что больше не встречается с Муратом и в их отношениях стоит точка. Анастасия призналась, что поверила мужчине, но чуда не произошло.

По ее словам, они лишь в сети казались "идеальной парой", но на самом деле все было не так хорошо, как в социальных сетях. Девушка уточнила, что последней каплей к их разрыву стала ее беременность.

"Точнее сказать "казались идеальной парой". Моя проблема в том, что я очень идеализирую людей, защищаю своих людей и всегда надеюсь на лучшее. Человек каждый день говорил, как он хочет от меня ребенка, и когда так произошло, он, судя по всему, испугался. Я не уважаю мужчин, которые не отвечают за свои слова. Мое психическое здоровье из-за происходящего было плохим. Это и стало последним. Я не понимаю и не принимаю людей безответственных, которые не отвечают за слова и поступки. Я ставлю большой крест и убираю из жизни", — уточнила Анастасия Foxy.

Стоит отметить, что о романе Налчаджиоглу и Анастасия Foxy стало известны в январе 2024 года. Недавно пара даже опубликовала совместные фото с обручальными кольцами на руке .

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак удивила снимком 13-летней дочери.

Кроме этого, Фокус писал, что бывший продюсер Ани Лорак признался в любви к певице.