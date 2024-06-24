Бывший муж Ани Лорак в третий раз женился — бизнесмен засветил кольцо на безымянном пальце

Мурат Налчаджиоглу уже был дважды женат. Первой его женой стала певица Ани Лорак. Пара развелась в 2019 году. Уже в 2023 году бизнесмен женился во второй раз, но развелся через полгода после свадьбы.

47-летний турецкий и украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, более известный как экс-супруг певицы-предательницы Ани Лорак, спровоцировал слухи о женитьбе с новой избранницей. Видео с обручальными кольцами на руках бизнесмен опубликовал у себя на странице в Инстаграм.

В частности, на видео можно разглядеть кольцо на безымянном пальце Марата и его молодой избранницы Анастасии Foxy. Под видео-бумерангом бизнесмен написал: "Мужчина", намекая на женитьбу с молодой пассией.

Зато девушка Налчаджиоглу, несмотря на слухи об их разводе, отвечая на вопросы подписчиков призналась, что они до сих пор вместе и не расходились. Анастасия уточнила, что их отношения перешли на новый уровень.

"Кто сказал, что мы разошлись? Наши отношения перешли на новый уровень. Просто я больше не хочу делиться личным. Кроме красивых фото. Фото решила оставить все остальное ваша фантазия", — написала модель.

На вопрос, почему Анастасия опубликовала фото под которым написала, что это была хорошая история, таким образом намекнув на расставание с бизнесменом, фотомодель объяснила, что она очень эмоциональный человек, поэтому делает все, что хочет, но Мурат привык к этому и принимает ее такой.

На прямой вопрос, вышла ли она замуж за Мурата, Анастасия ответила: "Нет, конечно (ред. эмодзи со смехом до слез)".

Стоит отметить, что о романе Налчаджиоглу и Анастасия Foxy стало известны в январе 2024 года. Однако уже через 5 месяцев Анастасия опубликовала черно-белое фото, которое подписала словами "несмотря ни на что, это была красивая история". Таким образом поклонники заподозрили, что пара развелась.

Однако, уже через месяц пара снова начала публиковать совместные фото. Сейчас Налчаджиоглу и Анастасия Foxy находятся на турецком курорте в Бодруме. На отдыхе с молодой избранницей папы находится и дочь Мурата от первого брака с Ани Лорак, София, которой недавно исполнилось 13 лет.

Кто такая Анастасия Фокси

Анастасии Foxy 29 лет. Она занимается блогом и моделингом. Девушка имеет сына от предыдущих отношений.

У себя на странице в инстаграм блогер призналась, что Мурат содержит ее и сына, она не работает, а иногда занимается моделингом, которое считает своим хобби.

Личная жизнь Мурата Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу родом из Турции. Имеет бизнес в Украине. Был женат на певице-изменнице Ани Лорак. Официально пара зарегистрировала свои отношения в 2009 году. Однако через 10 лет (в 2019) брак распался и пара развелась. Тогда Ани Лорак заявляла, что причиной этому стали измены со стороны бизнесмена. Совместно пара имеет единственную дочь Софию. Сейчас девочке 13 лет.

Стоит отметить, что летом 2023 года Мурат женился на Лилии Реус, однако уже через несколько месяцев пара развелась.

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