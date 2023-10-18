Экс-муж Ани Лорак спровоцировал слухи о разводе (фото)

Мурат Налчаджиоглу и его избранница Лилия только летом 2023 года сыграли свадьбу в Конча-Заспе.

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46-летний турецкий и украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу спровоцировал слухи о разводе с женой Лилией, 27. Из своего Instagram он удалил совместные кадры с избранницей, оставив только свадебные.

Украинская визажистка, в свою очередь, также почистила соцсети. Кроме этого, Лилия отписалась от предпринимателя, который находится в Турции. Между тем девушка сейчас в Украине.

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Бывший муж Ани Лорак женился в Конча-Заспе (фото, видео)

Отметим, что бывший муж Ани Лорак и его новая избранница вместе около трех лет. Летом 2023 года пара сыграла свадьбу в Конча-Заспе, после чего они отправились в медовый месяц в Турцию. К супругам также присоединилась дочь Мурата от Ани Лорак — София.

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Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией

Мурат и Лилия пока не прокомментировали свои действия и слухи в сети.

С Ани Лорак, которая продолжает работать и жить в России, Налчаджиоглу развелся в 2019 году.

Жена Мурата Налчаджиоглу

Напомним, в начале 2023 года турецкий бизнесмен с возлюбленной и дочерью Софией отправился на отдых в Швейцарию.

Также Фокус писал о дочери Мурата Налчаджиоглу от Ани Лорак.