Бывший муж Ани Лорак женился в Конча-Заспе (фото, видео)

Турецкий предприниматель поднял тост "За Украину".

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Турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу делится кадрами своей свадьбы в Instagram.

Накануне предприниматель, открыто поддерживающий Украину, женился на своей избраннице, визажистке Лилии из Киева. В частности жених показал несколько трогательных моментов с прошедшей в Конча-Заспе церемонии.

Свадьба Мурата Налчаджиоглу

На одном из видео в сторис было слышно, как экс-муж Ани Лорак поднимает тост "За Украину". Мурат Налчаджиоглу, обладая турецким гражданством, остается в Украине и строит здесь бизнес.

Свадьба Мурата Налчаджиоглу

"Единое целое, единая Украина", — подписал одно из фото в соцсетях бизнесмен.

Тем временем Лилия поблагодарила всех за поздравление.

"Хочу искренне поблагодарить всех за поздравление 🥰❤️ нашим близким и друзьям, которые были рядом и разделили с нами этот праздник 💐❤️", — написала жена Мурата Налчаджиоглу в своих соцсетях.

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Влюбленные часто делятся общими кадрами со своими подписчиками.

Мурат Налчаджиоглу и его жена

Отметим, что Налчаджиоглу развелся с певицей Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне и жить в РФ, в 2019 году. От их союза подрастает дочь София.

Свадьба Мурата Налчаджиоглу

Напомним, Мурат Налчаджиоглу показал отдых с невестой и дочерью в Швейцарии.

Также Фокус писал о неожиданном заявлении о войне в Украине от экс-мужа Ани Лорак.