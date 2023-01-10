Экс-муж Ани Лорак показал отдых с дочерью и невестой (фото)

Семья отправилась на новогодние праздники в Швейцарию.

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Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал, как отдыхает с невестой и дочерью Софией. Семейными кадрами он делится в своем Instagram.

На этот раз экс-муж артистки, которая осталась в РФ, устроил их общему ребенку каникулы в Швейцарии в компании своей невесты Лили и ее дочери от предыдущих отношений.

В соцсетях бизнесмен и его возлюбленная показали фото своих развлечений в Европе.

[ + – ] Экс-муж Ани Лорак на отдыхе с их дочерью и своей невестой

Турецко-украинский бизнесмен и Ани Лорак развелись в 2019 году. От их союза подрастает дочь София, которая много времени проводит с отцом. В частности летом 2022 она посещала его в Турции. Однако большую часть времени Мурат и его невеста Лиля проводят в Украине, а сам предприниматель отмечал, что верит в победу нашей страны над РФ, поэтому не собирается переезжать за границу.

Тем временем Ани Лорак остается работать и жить в России. Время от времени она вспоминает о Украине и надеется сесть за один стол со своей семьей.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине.

Также Фокус писал о рождественских воспоминаниях Ани Лорак о ее жизни в Украине.