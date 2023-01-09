Ани Лорак вспомнила свое прошлое в Украине (видео)

Артистка поделилась отрывком популярного рождественского мюзикла.

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44-летняя украинская певица Ани Лорак вспомнила свое прошлое в Украине, поздравив подписчиков с рождественскими праздниками. Видео она опубликовала в Instagram.

Уроженка Кицмани поделилась фрагментом из фильма-мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" 2002 года, в котором сыграла роль Оксаны.

"С Рождеством! "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повести Гоголя. С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом!" — отметила певица, долгое время проживающая в России и умалчивающая войну.

В частности, в опубликованном эпизоде Оксана спрашивает у зеркала: "Разве я не красивая?". После этого она поет песню со словами: "Ах, разве виновата я, что родилась красивой? Что делать мне, душа моя, с такой страшной силой?".

[ + – ] Ани Лорак вспомнила свое прошлое в Украине

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины уроженка Буковины умалчивает о своей политической позиции и продолжает работать в РФ.

В частности, в начале весны 2022 года за молчаливую поддержку врага именную звезду Ани Лорак в Черновцах демонтировали.

Напомним, Ани Лорак заговорила о войне в Украине на украинском языке.

Также Фокус писал о реакции Лолиты Милявской на введенные против нее санкции.