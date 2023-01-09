Лолита заговорила на украинском и ответила на санкции против нее (видео)

Артистка отметила, что никогда не была гражданкой Украины.

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59-летняя певица Лолита Милявская заговорила по-украински и ответила на введенные против нее санкции. Видео она опубликовала в своем Instagram.

Уроженка Мукачево записала видеообращение, в котором рассказала, что хотела заняться сексом, однако новость о введенных санкциях отбила у нее это желание.

"Выяснилось, что я гражданка России, что подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины — не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения", — отметила Милявская.

[ + – ] Лолита ответила на введенные против нее санкции

В частности, она рассказала, что именно означают введенные против певицы санкции. Теперь она не сможет приобрести земельный участок в Украине, участвовать в судах и т.д.

Также президент требует вернуть все награды, которые Лолита получила в Украине. На что артистка заговорила по-украински и попросила хотя бы подержать в руках эти награды, намекая, что она ничего не получала здесь.

Лолита Милявская с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины умалчивала о войне. В апреле 2022 она вспомнила, как ее не пустили в страну, а летом того же года рассказала о "нападении бандеровцев" на ее маму.

Напомним, Ани Лорак также заговорила по-украински и призналась, что хочет собраться с семьей за одним столом.

Также Фокус писал о других украинских звездах, которые живут в России и молчат о войне.