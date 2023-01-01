"Мне было больно": Ани Лорак высказалась о войне в Украине

Артистка, опубликовав пост на украинском языке, выразила надежду, что 2023 год принесет возможность "снова объединиться за столом с нашими семьями".

Related video

44-летняя певица Ани Лорак впервые заговорила о войне в Украине публично. В Instagram с почти 7 млн подписчиков артистка опубликовала новогодний пост со своими мыслями.

"Прошла ночь для меня — раздвоенность чувств. Мне было больно общаться с братом в то время как он прятался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть — с нашими семьями", — отметила уроженка Черновцов.

[ + – ] Ани Лорак

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Ани Лорак продолжала молчать в соцсетях и выступала с концертами в России. Артистка называла себя голубем мира и даже в новом посте на украинском языке не назвала прямо страну-агрессора.

Еще весной 2022 именную звезду Ани Лорак в Черновцах демонтировали, а осенью украинский президент ввел против знаменитости санкции.

Между тем, бывший муж Лорак открыто поддерживает Украину и заявил, что считает страну своим домом.

Напомним, Ани Лорак отказалась отвечать на неудобные вопросы журналистов.

Также Фокус писал о том, что после волны возмущений украинцев концерты Ани Лорак в Европе отменили.