"Мені було боляче": Ані Лорак висловилася про війну в Україні

Артистка, опублікувавши пост українською мовою, висловила сподівання, що 2023 рік принесе можливість "знов об'єднатися за столом із нашими сім'ями".

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44-річна співачка Ані Лорак уперше заговорила про війну в Україні публічно. В Instagram з майже 7 млн підписників артистка опублікувала новорічний допис зі своїми думками.

"Минула ніч для мене — роздвоєність почуттів. Мені було боляче спілкуватися з братом в той час як він переховувався в підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який повинен стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об'єднатися за столом з найголовнішим, що у нас може бути — з нашими сім'ями", — зазначила уродженка Чернівців.

[ + – ] Ані Лорак

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Ані Лорак продовжувала мовчати у соцмережах та виступала в Росії. Артистка називала себе голубом миру і навіть у новому дописі українською мовою не назвала країну-агресора.

Ще навесні 2022 іменну зірку Ані Лорак у Чернівцях демонтували, а восени український президент ввів проти знаменитості санкції.

Тим часом колишній чоловік Лорак відкрито підтримує Україну та заявив, що вважає країну своїм домом.

Нагадаємо, Ані Лорак відмовилася відповідати на незручні запитання журналістів.

Також Фокус писав про те, що після хвилі обурення українців концерти Ані Лорак у Європі скасували.