Ані Лорак втекла від незручних запитань журналістів, — ЗМІ

Артистка дала концерт у Росії.

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Співачка Ані Лорак втекла від незручних запитань журналістів. Про це пишуть росЗМІ.

Артистка родом з України вперше за тривалий час виступила у столиці РФ на великому концерті.

Як повідомляють росЗМІ, після виступу уродженка Чернівців покинула сцену і не вийшла до журналістів поспілкуватися. Судячи з усього, Лорак злякалася незручних запитань щодо її позиції з приводу війни в Україні.

[ + – ] Ані Лорак Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка мовчала щодо своєї політичної позиції та продовжила жити та працювати на території РФ. Восени 2022 Ані Лорак збиралася з концертами в Європу як "найтитулованіша українська співачка". Проте виступи знаменитості скасували після хейту в мережі.

Зокрема через мовчання про війну зірку Ані Лорак у Чернівцях демонтували навесні 2022. Також проти артистки введено санкції президентом України.

Нагадаємо, концерти Ані Лорак у Європі скасували після хвилі протесту українців.

Також Фокус писав про несподівану заяву щодо війни в Україні від колишнього чоловіка Ані Лорак.