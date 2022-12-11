Ексчоловік Лорак зробив несподівану заяву про війну в Україні

Мурат Налчаджіоглу заявив про те, що почувається вільно в Україні і не збирається залишати країну лише через те, що в ній продовжуються бойові дії.

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Мурат Налчаджіоглу, чоловік співачки Ані Лорак, яка зараз будує свою кар'єру в РФ, заявив про те, що вважає Україну своєю батьківщиною і підтримує українців у війні з російськими окупантами. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Мурата, останнім часом йому часто ставили одне й те саме питання. Воно стосувався того, чому Налчаджіоглу залишився в Україні, а не виїхав до Туреччини після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"У нас (на історичній батьківщині, — ред.) кажуть так: твоя батьківщина не, де ти народився, а де ти живеш, де ти почуваєшся вільно, справжньою людиною, і живеш із честю. Тому я почуваюся тут (у Україні, — ред.) такою людиною", — сказав колишній чоловік Лорак, попросивши не обговорювати співачку у коментарях.

Він додав, що любить Україну, вірить у перемогу над Росією, і вважає за правильне залишатися тут у будь-які часи.

"Я люблю цю країну, тому я і тут. І бути тут у хороші часи, а коли щось не добре, тікати, їхати — це не мій стиль. Тому я тут і буду тут", — підсумував він.

Він записав своє повідомлення російською мовою, зазначивши, що вже вчить українську.

Нагадаємо, Ані Лорак та Мурат познайомилися у 2005 році, коли вона відпочивала в Туреччині. Він згодом переїхав до України та отримав українське громадянство. Пара одружилася 2009 року, 2011 у них народилася дочка Софія. У 2019 Мурат та Ані розлучилися. Наразі Мурат зустрічається з киянкою Лілією.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак втратила багатомільйонний бізнес у Росії. За даними журналістів, компанія на території РФ, яка офіційно належала співачці Ані Лорак, була ліквідована податковою службою.

Також повідомлялося, що співачка Ані Лорак під час повномасштабного вторгнення анонсувала європейський тур та назвала себе найтитулованішою співачкою України.