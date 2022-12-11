"Люблю эту страну": экс-муж Лорак сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Мурат Налчаджиоглу заявил о том, что чувствует себя свободно в Украине и не собирается покидать страну только из-за того, что в ней продолжаются боевые действия.

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Мурат Налчаджиоглу — муж певицы Ани Лорак, которая сейчас строит свою карьеру в РФ — заявил о том, что считает Украину своей родиной и поддерживает украинцев в войне с российскими оккупантами. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Мурата, в последнее время ему часто задавали один и тот же вопрос. Он касался того, почему Налчаджиоглу остался в Украине, а не уехал в Турцию после полномасштабного вторжения ВС РФ.

"У нас (на исторической родине, — ред.) говорят так: твоя родина не, где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком, и живешь с честью. Поэтому, я чувствую себя здесь (в Украине, — ред.) таким человеком", — сказал бывший муж Лорак, попросив не обсуждать певицу в комментариях.

Он добавил, что любит Украину, верит в победу над Россией, и считает правильным оставаться здесь в любые времена.

"Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, а когда что-то не хорошо, убегать, уезжать – это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", – подытожил он.

Он записал свое сообщение на русском языке, отметив, что уже учит украинский.

Напомним, Ани Лорак и Мурат познакомились в 2005 году, когда она отдыхала в Турции. Он со временем переехал в Украину и принял украинское гражданство. Пара поженилась в 2009 году, в 2011 у них родилась дочь София. В 2019 Мурат и Ани развелись. Сейчас Мурат встречается с киевлянкой Лилией.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак потеряла многомиллионный бизнес в России. По данным журналистов, компания на территории РФ, которая официально принадлежала певице Ани Лорак, была ликвидирована налоговой службой.

Также сообщалось, что певица Ани Лорак во время полномасштабного вторжения анонсировала европейский тур и назвала себя самой титулованной певицей Украины.