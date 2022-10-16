Ані Лорак втратила багатомільйонний бізнес у Росії (фото)

Фірма, яка приносила артистці до 40 млн. рублів на рік, була ліквідована податковою службою Підмосков'я.

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44-річна українська співачка Ані Лорак втратила бізнес на території Російської Федерації. Про це пише російське видання "Центральна служба новин".

За даними журналістів, компанія на території РФ, яка офіційно належала співачці Ані Лорак, була ліквідована податковою службою.

Йдеться про фірму ТОВ "Ані Лорак Продакшн", яка приносила українській артистці багатомільйонний прибуток протягом кількох років. Журналісти у своїй публікації стверджують, що компанія Ані Лорак була ліквідована податковою службою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб через наявність недостовірних відомостей.

"Багатостраждальна компанія ТОВ "Ані Лорак Продакшн", яка з 2015 року займалася організацією концертів, випуском пісень та кліпів, остаточно закрита: 11 жовтня податкова служба ліквідувала фірму. Свого часу вона приносила непоганий дохід — до 40 млн рублів на рік, однак, з весни 2021 року організацію раз у раз штормило після скандалу з Костянтином Меладзе", — підтверджує видання "Комсомольська правда" інформацію про закриття в РФ компанії, яка належала Ані Лорак.

Варто зазначити, що на території України співачка мала фірму з аналогічною назвою, але у 2019 році стартував процес ліквідації у зв'язку із "рішенням засновників".

У виписці, яка доступна на офіційному сайті ЄДРЮЛ, підтверджується, що фірма ТОВ "Ані Лорак Продакшн", зареєстрована в Красногорську, була ліквідована 11 жовтня 2022 року.

"Виключення з ЄДРЮЛ юридичної особи у зв'язку з наявністю в ЄДРЮЛ відомостей про неї, щодо яких внесено запис про недостовірність. Відомості про припинення юридичної особи внесено міжрайонною інспекцією Федеральної податкової служби №23 по Московській області", — сказано у виписці.

[ + – ] Ані Лорак втратила у Росії фірму "Ані Лорак Продакшн"

Зазначимо, що на початку жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про санкції Ради нацбезпеки та оборони України щодо деяких вітчизняних зірок, які підтримали вторгнення ЗС РФ. Під обмеження, за даними журналістів, потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій та Регіна Тодоренко.

Також повідомлялося, що співачка Ані Лорак під час повномасштабного вторгнення анонсувала європейський тур і назвала себе найтитулованішою співачкою України.