Концерти Ані Лорак у Європі скасували після хвилі протестів українців

Раніше артистка збиралася в турне як "найтитулованіша українська співачка".

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Концерти Ані Лорак восени 2022 у Європі скасовано. Про це повідомляється на сайті, де раніше можна було придбати квитки.

Тур "The Best", у який Лорак планувала поїхати як "найбільш титулована українська співачка", скасовано після хвилі хейту та протестів зі сторони українців.

"У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією організатор змушений перенести концертний тур групи Ані Лорак на 2023 рік", — зазначають на одному із сайтів, де раніше продавалися квитки на концерт артистки, яка тривалий час мешкала та працювала в Росії, замовчувавши війну в Україні.

Інші ж продавці квитків зазначають, що причиною скасування туру стало різке поширення коронавірусної інфекції в європейських містах.

Уродженка Буковини повинна була давати концерти в Німеччині та Чехії в період з 21 жовтня по 3 листопада 2022. Це вже не перше скасування концертів Лорак. Зокрема через обурення українців у Європі вже було скасовано виступи зірки в Празі.

[ + – ] Ані Лорак Фото: Скриншот

Після тривалого мовчання знаменитості з українським корінням її іменну зірку у Чернівцях було демонтовано, а міністр культури України Олександр Ткаченко заявляв, що звання та титули артистів-зрадників будуть переглянуті.

Нагадаємо, Ані Лорак втратила багатомільйонний бізнес у Росії.

Також Фокус писав про реакцію Мінкульту України на запланований тур Ані Лорак у ролі "найтитулованішої української співачки.