Лоліта заговорила українською та відповіла на санкції проти неї (відео)

Артистка зазначила, що ніколи не була громадянкою України.

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59-річна співачка Лоліта Мілявська заговорила українською та відповіла на введені проти неї санкції. Відео вона опублікувала у своєму Instagram.

Уродженка Мукачевого записала відеозвернення, у якому розповіла, що хотіла зайнятися сексом, проте новина про введені санкції відбила у неї це бажання.

"З'ясувалося, що я громадянка Росії, що підтверджую. Чомусь ще й громадянка України — не підтверджую. Ніколи нею не була, бо була громадянкою СРСР. Підтверджую, що я громадянка Ізраїлю, тому що саме Україна видворила в Ізраїль мого тата в 1974 році. У 78-му він помер, і мені дали друге громадянство за місцем його поховання", — зазначила Мілявська.

[ + – ] Лоліта відповіла на введені проти неї санкції

Зокрема вона розповіла, що саме означають введені проти співачки санкції. Тепер вона не зможе придбати земельну ділянку в Україні, брати участь у судах тощо.

Також президент вимагає повернути всі нагороди, які Лоліта отримала в Україні. На що артистка заговорила українською та попросила хача би потримати в руках ці нагороди, натякаючи, що вона нічого не отримувала тут.

Лоліта Мілявська з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України замовчувала війну. У квітні 2022 вона пригадала, як її не пустили в країну, а влітку того ж року розповіла про "напад бандерівців" на її маму.

Нагадаємо, Ані Лорак також заговорила українською та зізналася, що хоче зібратися з родиною за одним столом.

Також Фокус писав про інших українських зірок, які мешкають у Росії та мовчать про війну.