Ані Лорак пригадала своє минуле в Україні (відео)

Артистка поділилася уривком популярного різдвяного мюзиклу.

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44-річна українська співачка Ані Лорак пригадала своє минуле в Україні, привітавши підписників з різдвяними святами. Відео вона опублікувала в Instagram.

Уродженка Кіцмані поділилася фрагментом з фільму-мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" 2002 року, у якому зіграла роль Оксани.

"З Різдвом! "Вечори на хуторі біля Диканьки" за мотивами повісті Гоголя. З теплотою згадую час, коли працювали над цим фільмом!" — зазначила співачка, яка тривалий час мешкає в Росії та замовчує війну.

Зокрема в опублікованому епізоді Оксана запитує в дзеркала: "Хіба я не красива?". Після цього вона співає пісню зі словами: "Ах, хіба винна я, що народилася вродливою? Що робити мені, душа моя, з такою страшною силою?".

[ + – ] Ані Лорак пригадала своє минуле в Україні

Зазначимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України уродженка Буковини замовчує свою політичну позицію та продовжує працювати в РФ.

Зокрема на початку весни 2022 за мовчазливу підтримку ворога іменну зірку Ані Лорак у Чернівцях демонтували.

Нагадаємо, Ані Лорак заговорила про війну в Україні українською.

Також Фокус писав про реакцію Лоліти Мілявської на введені проти неї санкції.