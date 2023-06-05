Колишній чоловік Ані Лорак одружився в Конча-Заспі (фото, відео)

Турецький підприємець виголосив тост "За Україну".

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Турецький бізнесмен та колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу ділиться кадрами свого весілля в Instagram.

Напередодні підприємець, який відкрито підтримує Україну, одружився зі своєю обраницею, візажисткою Лілією з Києва. Зокрема наречений показав кілька зворушливих моментів з церемонії, що пройшла в Конча-Заспі.

Весілля Мурата Налчаджіоглу

На одному з відео у сторіс було чути, як ексчоловік Ані Лорак піднімає тост "За Україну". Мурат Налчаджіоглу, маючи турецьке громадянство, залишається в Україні та будує тут бізнес.

Весілля Мурата Налчаджіоглу

"Єдине ціле, єдина Україна", — підписав одне з фото у соцмережах бізнесмен.

Тим часом Лілія подякувала всім за привітання.

"Хочу щиро подякувати всім за привітання 🥰❤️ нашим близьким та друзям які були поруч і розділили з нами це свято 💐❤️", — написала дружина Мурата Налчаджіоглу у своїх соцмережах.

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Закохані часто діляться спільними кадрами зі своїми підписниками.

Мурат Налчаджіоглу та його дружина

Зазначимо, що Налчаджіоглу розлучився зі співачкою Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну та мешкати в РФ, у 2019 році. Від їхнього союзу підростає донька Софія.

Весілля Мурата Налчаджіоглу

Нагадаємо, Мурат Налчаджіоглу показав відпочинок з нареченою та донькою у Швейцарії.

Також Фокус писав про несподівану заяву щодо війни в Україні від ексчоловіка Ані Лорак.