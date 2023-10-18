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Стиль життя

Ексчоловік Ані Лорак спровокував чутки про розлучення (фото)

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Фото: Murat Nalcacioglu\Instagram | Мурат Налчаджіоглу з дружиною Лілією

Мурат Налчаджіоглу та його обраниця Лілія лише влітку 2023 зіграли весілля в Конча-Заспі.

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46-річний турецький та український бізнесмен Мурат Налчаджіоглу спровокував чутки про розлучення з дружиною Лілією, 27. Зі свого Instagram він видалив спільні кадри з обраницею, залишивши лише весільні.

Українська візажистка, в свою чергу, також почистила соцмережі. Окрім цього, Лілія відписалася від підприємця, який перебуває в Туреччині. Тим часом дівчина наразі в Україні.

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Зазначимо, що колишній чоловік Ані Лорак і його нова обраниця разом близько трьох років. Влітку 2023 року пара зіграла весілля в Конча-Заспі, після чого вони вирушили на медовий місяць до Туреччини. До подружжя також приєдналася дочка Мурата від Ані Лорак — Софія.

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Мурат Налчаджіоглу з дружиною Лілією

Мурат та Лілія наразі не прокоментували свої дії та чутки в мережі.

З Ані Лорак, яка продовжує працювати та жити в Росії, Налчаджіоглу розлучився у 2019 році.

Дружина Мурата Налчаджіоглу

Нагадаємо, на початку 2023 року турецький бізнесмен з коханою та донькою Софією вирушив на відпочинок до Швейцарії.

Також Фокус писав про доньку Мурата Налчаджіоглу від Ані Лорак.