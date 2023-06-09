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Стиль життя

Колишній чоловік Ані Лорак показав, як виросла їхня донька (фото)

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Фото: РИА Новости | Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу

Бізнесмен привітав спадкоємицю з днем народження.

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Колишній чоловік Ані Лорак привітав їхню доньку з 12-річчям та показав, як дівчинка виросла. Фото зі спадкоємицею турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджіоглу опублікував в Instagram.

"З днем народження, моя любове", — підписав знімок з 12-річною Софією підприємець.

Зокрема 45-річний Мурат Налчаджіоглу опублікував фото своєї доньки, на якому вона помітно подорослішала. Як відомо, дівчинки не було на весіллі батька кількома днями раніше, попри те, що вона добре знайома з його обраницею — візажисткою з Києва Лілією.

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Фото: Скріншот
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Фото: Скріншот
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Фото: Скріншот
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Фото: Скріншот

Тим часом кохана бізнесмена також привітала його доньку від попереднього шлюбу, назвавши її "маленькою принцесою."

Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак одружилися у 2009 році. Через два роки від їхнього союзу народилася донька Софія. У 2019 пара розірвала шлюб. А дівчинка багато часу проводить з батьком, зокрема взимку вони всією родиною відпочивали у Швейцарії.

Тим часом Ані Лорак продовжує свою діяльність у РФ, замовчуючи війну в Україні.

Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу з донькою Софією Fullscreen
Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу з донькою Софією
Фото: Скриншот

Нагадаємо, в Росії скасовують концерти Ані Лорак після чуток про її допомогу ЗСУ.

Також Фокус писав про весілля Мурата Налчаджіоглу з киянкою Лілією.