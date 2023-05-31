"Фонд помсти Ані Лорак": у Росії скасовують концерти співачки

Кілька запланованих шоу в російських містах не відбудуться через "підтримку артисткою ЗСУ".

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У Росії скасовують концерти Ані Лорак. Цього разу увага російських діячів впала на виступ артистки родом з Кіцмані в Ростові-на-Дону. Про це повідомляють росЗМІ.

Кароліна Куєк (справжнє імʼя та прізвище знаменитості) мовчить про війну у своїй країні, продовжуючи жити та працювати на території РФ. Втім, сталось так, що тепер співачка стала непроханою гостею як в Україні, так і в Росії, оскільки там її підозрюють у допомозі ЗСУ.

Тому концерти Ані Лорак у російських містах масово скасовують. Відомо про скасування виступів у Ростові-на-Дону та Воронежі. Така ж доля спіткала Олександра Ревву (Артур Пирожков) та Валерія Меладзе.

Ані Лорак Фото: anilorak

Після атаки безпілотників на Москву 30 травня 2023 в мережі вибухнула хвиля мемів. Поширювали фото з наклейкою на одному з літальних апаратів з надписом "Фонд помсти Ані Лорак". Це стало черговим приводом для великих проблем зірки в РФ. Наразі вона ще не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак, який активно підтримує Україну, показав відпочинок з донькою та нареченою.

Також Фокус писав про виправдання Ані Лорак щодо її нейтральної позиції у війні.