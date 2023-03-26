"Ніколи не надавала воєнну допомогу": Ані Лорак прокоментувала чутки про підтримку ЗСУ

Співачка наголосила, що дуже дорожить своїми шанувальниками як у РФ, так і в Україні. Ані Лорак також спростувала інформацію про те, що вона вирученими за концерти коштами допомагає ЗСУ.

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Співачка Ані Лорак, яка переїхала до Росії, відреагувала на відміну своїх концертів у Краснодарі. Про це Лорак написала на офіційній сторінці в Інстаграмі.

"Я також хочу сказати, що ніколи не надавала воєнної допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в межах гуманітарної місії, ніж я й займалася все життя", — написала зірка.

Так Лорак відповіла на підозри, що вона нібито всі доходи від концертів переводить в Україну воєнним.

"Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства, і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває мені серце", — наголосила артистка.

Крім того, Кароліна (справжнє ім'я співачки, — ред.) торкнулася теми свого переїзду до Росії. Вона стверджує, що після Революції гідності їй не залишили вибору та заборонили співати на сцені.

"У 2014 році 25 березня стало відомо, що деякі політичні діячі в Україні хотіли використати мене у своїх цілях, із чим я не могла погодитися", — написала Лорак.

За словами співачки, їй поставили ультиматум.

"Мені надали лише два варіанти: або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні", — уточнила Кароліна.

Вона також наголосила на тому, що тільки в Росії продовжила рости як артист.

Ані Лорак також звернулася до своєї аудиторії. Вона попросила не вірити усьому, що друкують про неї ЗМІ. Співачка наголосила, що дорожить своєю міжнародною аудиторією і вірить, що одного разу музика зможе об'єднати всіх.

Ані Лорак вперше прокоментувала скасування своїх концертів у РФ Ані Лорак вперше прокоментувала скасування своїх концертів у РФ Ані Лорак вперше прокоментувала скасування своїх концертів у РФ Ані Лорак вперше прокоментувала скасування своїх концертів у РФ

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що в Росії почали скасовувати концерти Ані Лорак. Великий захід у Краснодарі, третину квитків на який розпродали, скасували після того, як співачка вирішила провести благодійний концерт для збирання та передачі коштів постраждалим від російської агресії.

Раніше стало відомо, що Ані Лорак мала концерти в Росії, проте з місцевими журналістами вона спілкуватися не захотіла і просто пішла. Також у неї мали бути концерти в Туреччині та Європі, але їх скасували.