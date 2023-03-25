Бояться донатів на ЗСУ: в РФ почали скасовувати концерти Ані Лорак (фото)

Великий захід у Краснодарі, третину квитків на який розпродали, скасували після того, як співачка вирішила провести благодійний концерт для збирання та передачі коштів постраждалим від російської агресії.

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У Росії побоюються, що Ані Лорак жертвуватиме гроші на ЗСУ, тож там почали скасовувати її концерти. Це вже сталося у Краснодарі. Про це пише місцеве видання "Кубанські новини".

Концерт Ані Лорак був запланований на 27 квітня і мав відбутися у Палаці Спорту "Олімп". І третину квитків уже було розкуплено. Однак громадськість обурилася, що співачка, перебуваючи за межами РФ, оголосила благодійний онлайн-концерт у мережі, щоб передати кошти на потреби постраждалих від російської агресії.

Тож мер Краснодара Євген Наумов заявив, що концерт Лорак буде скасовано.

"Ми, жителі, проти того, щоб у нашому місті влаштовували шоу люди, які освідчуються в любові правлячій в Україні владі, яка воює проти нас", — повідомив Євген Наумов.

Він заявив, що не лише Лорак, а й будь-який інший виконавець з такою позицією не виступатиме у Краснодарі.

"Ми не можемо гарантувати, що зрештою ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, постачає їм снаряди та боєприпаси", — сказав Наумов.

Ані Лорак з початку війни в Україні зайняла акуратну позицію, не висловлюючись проти Росії. Але 1 січня 2023 року вона розмістила пост про свого брата, який вона написала українською мовою.

Пост, який Ані Лорак написала про брата Фото: anilorak

У ньому вона розповіла, що він був змушений ховатися у підвалі від обстрілу. Але не згадала, хто вчинив обстріл. Тож її розкритикували і українці, і росіяни.

Раніше стало відомо, що Ані Лорак мала концерти в Росії, проте з місцевими журналістами вона спілкуватися не захотіла і просто пішла. Також у неї мали бути концерти в Туреччині та Європі, але їх скасували.

А її колишній чоловік, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіолу, заявив про те, що вважає Україну своєю батьківщиною і підтримує українців у війні з російськими окупантами.