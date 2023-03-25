Боятся донатов на ВСУ: в РФ начали отменять концерты Ани Лорак (фото)

Крупное мероприятие в Краснодаре, треть билетов на которое распродали, отменили после того, как певица решила провести благотворительный концерт для сбора и передачи средств пострадавшим от российской агрессии.

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В России опасаются, что Ани Лорак будет жертвовать деньги на ВСУ, так что там начали отменять ее концерты. Это уже произошло в Краснодаре. Об этом пишет местное издание "Кубанские новости".

Концерт Ани Лорак был запланирован на 27 апреля и должен был пройти во Дворце Спорта "Олимп". И треть билетов уже была раскуплена. Однако общественность возмутилась, что певица, находясь за пределами РФ, объявила благотворительный онлайн-концерт в Сети для того, чтобы передать средства на нужды пострадавших от российской агрессии.

Так что мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что концерт Лорак будет отменен.

"Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", — сообщил Евгений Наумов.

Он заявил, что не только Лорак, но и любой другой исполнитель с такой позицией не будет выступать в Краснодаре.

"Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы", — сказал Наумов.

Ани Лорак с начала войны в Украине заняла аккуратную позицию, не высказываясь прямо против России. Но 1 января 2023 года она разместила пост о своем брате, который она написала на украинском языке.

Пост, который Ани Лорак написала о брате Фото: anilorak

В нем она рассказала, что он был вынужден прятаться в подвале от обстрелов. Но не упомянула, кто устроил обстрел. Так что ее раскритиковали и украинцы и россияне.

Ранее стало известно, что у Ани Лорак были концерты в России, однако с местными журналистами она общаться не захотела и просто ушла. Также у нее должны были быть концерты в Турции и Европе, но их отменили.

А ее бывший супруг, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу заявил о том, что считает Украину своей родиной и поддерживает украинцев в войне с российскими оккупантами.