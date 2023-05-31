"Фонд мести Ани Лорак": в России отменяют концерты певицы

Несколько запланированных шоу в российских городах не состоятся из-за "поддержки артисткой ВСУ".

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В России отменяют концерты Ани Лорак. На этот раз внимание российских деятелей упало на выступление артистки родом из Кицмани в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают росСМИ.

Каролина Куек (настоящее имя и фамилия знаменитости) молчит о войне в своей стране, продолжая жить и работать на территории РФ. Впрочем, произошло так, что теперь певица стала незваной гостьей как в Украине, так и в России, поскольку там ее подозревают в помощи ВСУ.

Поэтому концерты Ани Лорак в российских городах массово отменяют. Известно об отмене выступлений в Ростове-на-Дону, Воронеже и Краснодаре. Такая же участь постигла Александра Ревву (Артур Пирожков) и Валерия Меладзе.

Ани Лорак Фото: anilorak

После атаки беспилотников на Москву 30 мая 2023 года в Сети взорвалась волна мемов. Распространяли фото с наклейкой на одном из летательных аппаратов с надписью "Фонд мести Ани Лорак". Это стало очередным поводом для больших проблем звезды в РФ. Пока она еще не прокомментировала ситуацию.

Напомним, бывший муж Ани Лорак, активно поддерживающий Украину, показал отдых с дочерью и невестой.

Также Фокус писал об оправдании Ани Лорак по поводу ее нейтральной позиции в войне.