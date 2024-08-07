"Самый сложный этап": блогер Андрей Лузан рассказал о службе в ВСУ (фото)

Лузан мобилизовался летом 2024 года. Сейчас он проходит БЗВП.

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Украинский блогер Андрей Лузан, который мобилизовался в ряды ВСУ, рассказал о службе и начале сложного этапа в учениях в своем Instagram.

"Начинается самый сложный этап в обучении. Не обещаю, что буду так много снимать контента, но буду стараться как-то освещать", — обратился к подписчикам Андрей Лузан.

В частности, мобилизованный блогер рассказал, что в ближайшее время будет осваивать такмед, психологические полосы препятствий, огневую подготовку.

Андрей Лузан Фото: t.me/luzannn_a

Лузан добавил, что на следующей неделе надеется выложить видео с БЗВП, однако в тех условиях часто это делать сложно, ведь все время нужно учиться.

Андрей Лузан Фото: скріншот

"Будем надеяться, что получится, но не обещаю", — добавил он.

Ранее Лузан рассказывал о своей хорошей физической подготовке. Он перевыполнял нужные нормативы.

"Надо сделать всех упражнений на сумму 70 на отлично. Я сделал 107", — признался блогер.

Питанием Андрей доволен.

"На обед вообще не жалуюсь, абсолютно по питанию норм. Еще есть печенье, есть горячие какие-то напитки, есть масло, сгущенка. В общем питаться можно достаточно хорошо", — рассказывал он.

Лузан присоединился к Силам Беспилотных Систем ВСУ, о чем рассказал в соцсетях.

Ранее Фокус писал о планах певца Миши Крупина мобилизоваться.