"Найскладніший етап": блогер Андрій Лузан розповів про службу в ЗСУ (фото)

Лузан мобілізувався влітку 2024 року. Наразі він проходить БЗВП.

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Український блогер Андрій Лузан, який мобілізувався до лав ЗСУ, розповів про службу та початок складного етапу в навчаннях у своєму Instagram.

"Починається найскладніший етап в навчанні. Не обіцяю, що буду так багато знімати контенту, але буду старатись якось висвітлювати", — звернувся до підписників Андрій Лузан.

Зокрема, мобілізований блогер розповів, що найближчим часом опановуватиме такмед, психологічні смуги перешкод, вогневу підготовку.

Андрій Лузан Фото: t.me/luzannn_a

Лузан додав, що наступного тижня сподівається викласти відео з БЗВП, проте в тих умовах часто це робити складно, адже весь час потрібно навчатися.

Андрій Лузан Фото: Скріншот

"Будемо сподіватися, що вийде, але не обіцяю", — додав він.

Раніше Лузан розповідав про свою хорошу фізичну підготовку. Він перевиконував потрібні нормативи.

"Треба зробити усіх вправ на суму 70 на відмінно. Я зробив 107", – зізнався блогер.

Харчуванням Андрій задоволений.

"На обід взагалі не скаржуся, абсолютно щодо харчуванню норм. Ще є печиво, є гарячі якісь напої, є масло, згущенка. Загалом харчуватися можна досить добре", — розповідав він.

Лузан приєднався до Сил Безпілотних Систем ЗСУ, про що розповів у соцмережах.

Раніше Фокус писав про плани співака Міші Крупіна мобілізуватися.