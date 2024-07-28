Блогер Андрій Лузан, який вступив до лав ЗСУ, розповів про військові будні (фото)

Гуморист є засновником ютуб-каналу "Леви на джипі". Андрій Лузан проходить військову підготовку і ділиться з прихильниками кадрами нового життя.

Related video

Комік, блогер, учасник проєкту "Розсміши коміка" та волонтер Андрій Лузан наразі проходить вишкіл у Збройних силах України. Він мобілізувався до Сил безпілотних систем і у своєму Telegram ділиться з прихильниками новинами про навчальні будні.

Зокрема, новобранець показує, яке харчування отримують у війську, а також, які вправи виконує під час фізпідготовки. Варто зазначити, що гуморист має неабияку підготовку, адже перевиконує потрібні нормативи. "Треба зробити усіх вправ на суму 70 на відмінно. Я зробив 107", – похвалився результатом Лузан.

Андрей Лузан Фото: t.me/luzannn_a

Харчуванням Андрій повністю задоволений. Він поділився знимком свого обіду. В той день хлопців годували супом, кашейю з мʼясом і овочевим салатом, а ще на десерт був нектарин. В інщому дописі він показав, що на обід отримав рис, а на вечерю — моркву по-корейські.

"На обід взагалі не скаржуся, абсолютно щодо харчуванню норм. Ще є печиво, є гарячі якісь напої, є масло, згущенка. Загалом харчуватися можна досить добре", – зазначив він.

Андрій Лузан показав обід ЗСУ

Блогер, а нині військовий, зазначив, що скрізь потрібно ходити зі зброєю і показав свій автомат. Він розповів, що встає о шостій годині ранку, а лягає о десятій вечора. Лузан також зазначив, що найкращий вишкіл зараз не за кордоном, а в Україні. Наразі закордонні інструктори вчаться у наших військових, адже українці мають бойовий досвід.

Нагадаємо, 1 липня блогер Андрій Гонковський пояснив, чому не пішов на фронт. Андрій Гонковський та Таня Пренткович вже пів року живуть за кордоном. Відомо, що блогер виїхав за програмою "Шлях".