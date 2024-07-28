Блогер Андрей Лузан, который вступил в ряды ВСУ, рассказал о военных буднях (фото)

Юморист является основателем ютуб-канала "Львы на джипе". Андрей Лузан проходит военную подготовку и делится с поклонниками кадрами новой жизни.

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Комик, блогер, участник проекта "Рассмеши комика" и волонтер Андрей Лузан сейчас проходит обучение в Вооруженных силах Украины. Он мобилизовался в Силы беспилотных систем и в своем Telegram делится с поклонниками новостями об учебных буднях.

В частности, новобранец показывает, какое питание получают в армии, а также, какие упражнения выполняет во время физподготовки. Стоит отметить, что юморист имеет большую подготовку, ведь перевыполняет нужные нормативы. "Надо сделать всех упражнений на сумму 70 на отлично. Я сделал 107", — похвастался результатом Лузан.

Андрей Лузан Фото: t.me/luzannn_a

Питанием Андрей полностью доволен. Он поделился снимком своего обеда. В тот день ребят кормили супом, кашей с мясом и овощным салатом, а еще на десерт был нектарин. В другой заметке он показал, что на обед получил рис, а на ужин — морковь по-корейски.

"На обед вообще не жалуюсь, абсолютно по питанию норм. Еще есть печенье, есть горячие какие-то напитки, есть масло, сгущенка. В общем питаться можно достаточно хорошо", — отметил он.

Андрей Лузан показал обед ВСУ

Блогер, а ныне военный, отметил, что везде нужно ходить с оружием и показал свой автомат. Он рассказал, что встает в шесть часов утра, а ложится в десять вечера. Лузан также отметил, что лучшая подготовка сейчас не за рубежом, а в Украине. Сейчас зарубежные инструкторы учатся у наших военных, ведь украинцы имеют боевой опыт.

Напомним, 1 июля блогер Андрей Гонковский объяснил, почему не пошел на фронт. Андрей Гонковский и Таня Пренткович уже полгода живут за границей. Известно, что блогер выехал по программе "Путь".