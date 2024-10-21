"Хтось має захищати нашу землю": актор Кисіль розповів про невдалий похід у ТЦК

За словами українського актора, у перші дні повномасштабної війни він виїхав із сім'єю до рідного Хмельницького, де й завітав до військкомату. Там його зняли з обліку за станом здоров'я.

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Відомий український актор Сергій Кисіль розповів, як проблеми зі здоров'ям не дозволили йому піти служити і захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Деталями він поділився в інтерв'ю виданню "УНІАН".

За його словами, у перші дні повномасштабної війни він із сім'єю виїхав до Хмельницького, звідки актор власне родом. Там він одразу пішов до військкомату, але його відправили додому. Його зняли з обліку за станом здоров'я.

"За новим законом оновив свої дані, стою на обліку і навіть маю військову професію. Звісно, може прийти повістка. Від цього нікуди не дінешся, хтось має захищати нашу землю. А кому захищати?" — заявив Сергій Кисіль.

Окремо в інтерв'ю актор розповів, про що мріє, крім перемоги у війні. Насамперед він заговорив про відпустку за кордоном, адже вони з дітьми дуже хочуть на море. Чоловік намагався відправити сім'ю без нього, проте вони відмовляються.

"Дружина сказала: "Поїдемо на море тільки разом із тобою". Тому роблю все, що можу, щоб наблизити перемогу, і ми могли здійснити нашу спільну мрію. Взагалі я зрозумів, що потрібно подорожувати, відкривати для себе нові країни, знайомитися з іншими культурами", — підсумував Сергій Кисіль.

Нагадаємо, 30 вересня повідомлялося, що ведучий чоловічого шоу на YouTube-каналі "ебаут" і стендап-комік Сергій Чирков мобілізувався до ЗСУ. За його словами, він спочатку пройшов тестовий тиждень штурмовика в 3-й ОШБр. Після цього було ухвалено рішення про мобілізацію.