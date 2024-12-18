В Одессе мастер маникюра "сдала" свою клиентку за создание контента для OnlyFans

Как говорится в материалах суда, полицейским пришлось ознакомиться с интимными видео подозреваемой, чтобы установить ее причастность к изготовлению и распространению порнографии.

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В Одессе мастер маникюра сообщила правоохранителям о своей клиентке, которая во время разговора призналась, что зарабатывает на жизнь созданием и продажей порновидео на платформах OnlyFans и PornHub. Об этом говорится в постановлении Суворовского районного суда города Одессы.

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Девственница и набожная христианка за год заработала на OnlyFans $43 млн

Правоохранители получили эту информацию от Управления миграционной полиции, которое передало материалы в Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1. На основе этой информации 17 сентября 2024 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о правонарушении по ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографической продукции).

"В ходе выполнения вышеуказанного поручения, получены материалы выполненного поручения сотрудниками УМП ГУНП в Одесской области, согласно которым установлено, что в ходе мониторинга Интернет сети, а именно Интернет платформы: OnlyFans и Pornohub было установлено лицо, которое за денежное вознаграждение занимается изготовлением и сбытом видео и фото материалов порнографического характера", — говорится в сообщении.

Подозреваемой оказалась жительница Пересыпского района Одессы. Полицейские получили разрешение суда на обыск ее квартиры.

5 декабря 2024 года по адресу проживания подозреваемой был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон iPhone 15 Pro с сим-картой. Это имущество, по мнению следователей, может содержать доказательства незаконной деятельности.

Суворовский райсуд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на изъятое имущество. В своем решении судья ссылался на статьи 170, 132 и 167 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которые предусматривают арест имущества для обеспечения сохранности доказательств в уголовном производстве.

Согласно ч. 2 ст. 301 УК Украины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или ограничения свободы с конфискацией средств и материалов, которые использовались для изготовления порнографии.

Сколько зарабатывают модели OnlyFans в Украине

Напомним, за период с 2020 по 2022 год более 5000 человек из Украины, которые занимают публикацией контента на Onlyfans, заработали 12 миллионов долларов, но не уплатили налоги государству.

При этом модель OnlyFans из Украины уплатила рекордную сумму налогов — 13,2 млн грн. Представитель профильного комитета ВР Даниил Гетманцев советует всем создателям с OnlyFans в Украине задекларировать и выплатить соответствующие налоги на доход физлиц и военный сбор, ведь информация о таких данных есть у Государственной налоговой службы.