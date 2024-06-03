Соцсети с клубничкой: в Х (Твиттере) разрешили публиковать порно

Платформа будет требовать от пользователей, которые будут публиковать видео для взрослых, чтобы они обозначали такой контент, как конфиденциальный контент.

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Отныне в X (Твиттере) можно будет размещать контент для взрослых. Соцсеть обновила свои указания, чтобы позволить пользователям делиться интимными видео. Об этом сообщает американский веб-сайт о компьютерной технике, гаджетах и стиле жизни The Verge.

Отмечается, что X обновил свои указания, чтобы позволить пользователям "делиться с согласия созданной и распространенной обнаженной или сексуального поведения взрослых", при условии, что это размещено не на видном месте, например в фото профиля, или баннере.

Платформа потребует от пользователей, которые "регулярно публикуют" контент для взрослых, выставить свои настройки так, чтобы обозначать изображения и видео, которые они публикуют, как конфиденциальный контент. Правила X применяются ко всему содержимому для взрослых, независимо от того, создано ли оно искусственным интеллектом, фотографиями или анимацией.

После публикации этой статьи пользователь @Safety написал в твиттере: "Мы запустили политику в отношении контента для взрослых и содержания насилия, чтобы уточнить наши Правила и обеспечить прозрачность в применении этих областей. Эти правила заменяют нашу прежнюю политику в отношении конфиденциальных медиа и насильственных высказываний, но то, что мы вводим, не изменилось".

По умолчанию пользователи, которым еще не исполнилось 18 лет или которые не указали дату рождения, не могут просматривать такие материалы. Новые правила также запрещают контент, который "пропагандирует эксплуатацию, отсутствие согласия, объективизацию, сексуализацию или вред несовершеннолетним, а также непристойное поведение".

Напомним, что Илон Маск считает, что с вероятностью 80% достижения в области ИИ приведут к тому, что людям просто не нужно будет работать, чтобы получать все необходимое.

Ранее сообщалось, что украинская порноактриса Джозефина Джексон устроила фотосессию с бойцами, которые потеряли конечности. Фотосессия была организована для того, чтобы создать календарь, средства от продаж которого будут переданы на реабилитацию и протезирование украинских защитников.