Порно видео в сообщении о тревоге: в Фастове оскандалился горсовет (фото)

В пресс-службе местного органа самоуправления утверждают, что их официальные соцсети были взломаны хакерами. Впрочем, комментаторы не поверили в заверения властей.

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В ночь на 20 июня в официальном Telegram-канале Фастовского городского совета (Киевская область) произошел необычный инцидент — под сообщением о воздушной тревоге появилась ссылка на сайт с порно видео. Об этом 20 июня сообщил местный новостной портал "Фастів News".

В течение 30 минут видео было удалено.

Как пишет местное издание "Фастів News", утром фастовчане активно обсуждали этот случай в социальных сетях. Некоторые шутили, предполагая, что это местные власти необычным способом заботятся о психическом здоровье горожан, позволяя им отвлечься от тревоги. Другие предполагали, что это может быть способом стимулировать рождаемость в общине, или просто дежурные администраторы просматривают подобные видео, чтобы не уснуть. Было также отмечено, что пикантное видео появилось рядом с постом о вакцинации для профилактики инфекций.

Реакция горсовета

Фастовский городской совет прокомментировал инцидент, заявив, что в последнее время была замечена активность хакеров, направленная на официальные страницы совета.

"Ночью, 20 июня был взломан Telegram-канал Фастовского городского совета. Злоумышленники получили доступ к админстранице и выложили на всеобщее обозрение ссылки на сторонние ресурсы. Специалисты работают над усилением информационной безопасности каналов", — говорится в сообщении.

Впрочем, судя по комментариям под постом горсовета, жители не особо поверили в такую версию.

Напомним, 5 июня СМИ сообщали, что в Киеве задержали журналиста, которого подозревают в растлении несовершеннолетних и хранении детской порнографии. По информации следствия, мужчина совершал развратные действия с двумя 15-летними парнями.

Ранее, в апреле 2023 года, сообщалось, что во Львове пенсионер "сдал" распространявшую свои 18+ фото девушку под суд. Ссора с женой привела любителя "клубнички" к покаянию и желанию бороться с распространением порнографических материалов в социальных сетях.