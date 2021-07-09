Под Киевом парень запрыгнул на авто полиции и ударил патрульного (видео)

Злоумышленник разбил лобовое стекло и помял капот на глазах у полицейского, который заполнял документы. За нападение на правоохранителя украинцу грозит пять лет тюрьмы.

Ночью 9 июля неизвестный молодой человек повредил полицейскую машину и устроил драку с патрульным в городе Фастов Киевской области. Видео с места происшествия опубликовало сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

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На записи с камеры видеорегистратора видно, как злоумышленник в клетчатой рубашке, кепке и джинсовых бриджах разбежался и прыгнул обеими ногами на капот и лобовое стекло автомобиля, в результате последнее треснуло. Полицейский, который в это время заполнял документы на капоте, попытался задержать дебошира и получил удар по лицу. Все это происходило на глазах у очевидца.

Парню удалось вырваться и пуститься наутек, однако два других правоохранителя и еще один человек бросились вдогонку. Как утверждают авторы, в итоге мужчину задержали, он оказался в нетрезвом состоянии. Полиция открыла уголовное производство из-за угрозы или насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее другой парень помял полицейскую машину и избил патрульного в Харьковской области. 22-летний молодой человек залез на крышу автомобиля, пока патрульные находились на вызове, а потом оказал сопротивление при задержании, один из полицейских получил травму лица средней тяжести. Дергачевский суд отправил задержанного под арест, ему объявили подозрение в нападении на правоохранителя. Оказалось, что гражданин ранее привлекался за воровство.

До этого в Ровно мужчина атаковал полицейских, которые задержали его пьяного друга за избиение человека. Напавшему распылили слезоточивый газ в лицо и тоже задержали. Сержан полиции заявил, что во время драки гражданин хватался за ремень автомата, и это могут расценить, как попытку завладения оружием.