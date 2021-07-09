Під Києвом хлопець стрибнув на авто поліції і вдарив патрульного (відео)

Зловмисник розбив лобове скло і пом'яв капот на очах у поліцейського, який заповнював документи. За напад на правоохоронця українцю загрожує п'ять років в'язниці.

Уночі 9 липня невідомий молодий чоловік пошкодив поліцейську машину і влаштував бійку з патрульним у місті Фастів Київської області. Відео з місця події опублікувала спільнота "Київ Оперативний" у Facebook.

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На записі з камери відеореєстратора видно, як зловмисник у картатій сорочці, кепці і джинсових бриджах розбігся і стрибнув обома ногами на капот і лобове скло автомобіля, у результаті останнє тріснуло. Поліцейський, який у цей час заповнював документи на капоті, спробував затримати дебошира і отримав удар по обличчю. Усе це відбувалося на очах в очевидця.

Хлопцеві вдалося вирватися і пуститися навтьоки, проте два інших правоохоронці і ще один чоловік кинулися навздогін. Як стверджують автори, у результаті чоловіка затримали, він виявився в нетверезому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження через загрозу або насильства по відношенню до співробітника правоохоронних органів, стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше інший хлопець пом'яв поліцейську машину і побив патрульного в Харківській області. 22-річний молодий чоловік заліз на дах автомобіля, поки патрульні перебували на виклику, а потім вчинив опір при затриманні, один з поліцейських отримав травму обличчя середньої тяжкості. Дергачівський суд відправив затриманого під арешт, йому оголосили підозру в нападі на правоохоронця. Виявилося, що громадянин раніше притягувався за крадіжку.

До цього в Рівному чоловік атакував поліцейських, які затримали його п'яного друга за побиття людини. Нападнику розпилили сльозогінний газ в обличчя і теж затримали. Сержант поліції заявив, що під час бійки громадянин хапався за ремінь автомата, і це можуть розцінити як спробу заволодіння зброєю.