В Ровно мужчина набросился на полицейских, чтобы отбить пьяного друга (видео)

Агрессивного человека остановил только газовый баллончик, теперь ему грозит 2 года тюрьмы.

В Ровно молодой мужчина набросился на полицейских охраны, которые задержали его пьяного друга после избиения человека. Подробности сообщает "ТСН".

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Очевидцы сняли на видео, как мужчина напал со стороны на сотрудников полиции охраны, успевших заковать подозреваемого в наручники. Агрессивного человека остановил только газовый баллончик, которым воспользовался один из стражей порядка. По словам сержанта полиции, гражданин хватал правоохранителей за руки, а также за ремень автомата.

"Это можно подозревать, что попытка завладения оружием", — подчеркнул полицейский.

Двое сотрудников полиции приехали на автомобильную заправку из-за сообщения о том, что трое сильно избили человека, и обнаружили у заведения только пострадавшего, который потерял сознание — "скорая помощь" увезла его в больницу с гематомами и ушибом головы. После этого полицейские начали искать напавших и обнаружили одного из предполагаемых преступников.

"Первый задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения, он неадекватно себя вел, не контролировал свои действия", — заявил сержант.

Сам освободитель по имени Валерий утверждает, что вмешался из-за криков своего товарища и не причинил физического вреда правоохранителямы. По его словам, на него с друзьями напала другая компания, а они просто защищались.

"Защита выдался прочнее, чем у нападающих. Может у него такой слабый организм, может мы несколько переборщили", — отметил задержанный.

В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек. Полицейские утверждают, что напавший также угрожал им увольнением, хотя сам Валерий это отрицает.

Пресс-секретарь Нацполиции Ровенской области Мария Юстицкая сообщила, что следователи проводят досудебное расследование по факту сопротивления правоохранителям при исполнении служебных обязанностей. Сейчас задержанным грозит лишение свободы на срок до двух лет. Тем временем, пострадавшего выпустили из больницы, и он пока не обращался в полицию с заявлением об избиении.

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