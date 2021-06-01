У Рівному чоловік накинувся на поліцейських, щоб відбити п'яного друга (відео)

Агресивного молодика зупинив тільки газовий балончик, тепер йому загрожує 2 роки в'язниці.

У Рівному молодий чоловік накинувся на поліцейських охорони, які затримали його п'яного друга після побиття людини. Подробиці повідомляє "ТСН".

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Очевидці зняли на відео, як чоловік напав із боку на співробітників поліції охорони, які встигли закувати підозрюваного в наручники. Агресивну людину зупинив тільки газовий балончик, яким скористався один із правоохоронців. За словами сержанта поліції, громадянин хапав правоохоронців за руки, а також за ремінь автомата.

"Це можна підозрювати, що спроба заволодіння зброєю", — підкреслив поліцейський.

Двоє співробітників поліції приїхали на автомобільну заправку через повідомлення про те, що троє сильно побили людину, і знайшли біля закладу тільки потерпілого, який втратив свідомість — "швидка допомога" відвезла його в лікарню з гематомами та забоєм голови. Після цього поліцейські почали шукати нападників і знайшли одного з передбачуваних злочинців.

"Перший затриманий був у стані сильного алкогольного сп'яніння, він неадекватно поводився, не контролював свої дії", — заявив сержант.

Сам визволитель на ім'я Валерій стверджує, що втрутився через крики свого товариша і не заподіяв матеріальної шкоди правоохоронцям. За його словами, на нього з друзями напала інша компанія, а вони просто захищалися.

"Захист виявився міцнішим, ніж у нападників. Може у нього такий слабкий організм, може ми дещо переборщили", — зазначив затриманий.

Зрештою співробітники правоохоронних органів затримали трьох осіб. Поліцейські стверджують, що нападник також погрожував їм звільненням, хоча власне Валерій це заперечує.

Прессекретарка Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька повідомила, що слідчі проводять досудове розслідування за фактом опору правоохоронцям під час виконання службових обов'язків. Зараз затриманим загрожує позбавлення волі терміном до двох років. Тим часом, постраждалого випустили з лікарні, і він поки не звертався в поліцію із заявою про побиття.

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