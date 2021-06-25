Под Харьковом 22-летний парень помял полицейскую машину и избил патрульного (видео)

Полицейские отошли по делам от автомобиля, а когда вернулись, увидели стоящего на крыше человека.

В Харьковской области 22-летнего парня арестовали за избиение полицейского и повреждение служебной машины. Подробности и кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным правоохранителей, 20 июня молодой человек вместе с тремя товарищами подошел к полицейскому автомобилю, когда сотрудники исполняли служебные обязанности. Он решил забраться на крышу, чтобы сфотографироваться и похвастаться перед знакомыми. На автомобиле также можно заметить следы краски.

Полицейские услышали шум, вернулись к машине и заметили на ней серьезные повреждения. Злоумышленник попытался сбежать, однако один из правоохранителей догнал его и попытался привлечь к ответственности. По дороге к машине парень ударил сотрудника полиции по лицу и вырвался, у пострадавшего диагностировали травму средней тяжести.

[ + – ] Поврежденный автомобиль полиции Фото: Прокуратура Харьковской области

Через несколько часов человека задержали, как оказалось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за воровство. 21 июня ему объявили подозрение, а вскоре Дергачевский районный суд постановил отправить подозреваемого под стражу без права внесения залога. Сейчас парню грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

После задержания молодой человек признался на камеру, что залез сначала на капот, а потом на крышу полицейского автомобиля, но не прыгал. По словам подозреваемого, он осознает свою вину в хулиганстве и нападении на правоохранителя.

Ранее писали, что в Ровно мужчина атаковал полицейских, чтобы отбить пьяного друга на улице. Агрессивного гражданина "успокоили" при помощи газового баллончика. Как заявил сержант, мужчина хватал сотрудников полиции за руки и за ремень автомата — это могут расценить, как попытку завления оружием.

В Ровенской области мужчина ударил вилами полицейского, который хотел оштрафовать его за езду без шлема. Пока сотруднику полиции вызывали скорую, житель села сбежал, его нашли в полукилометре от дома в состоянии алкогольного опьянения.