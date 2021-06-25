Під Харковом 22-річний хлопець пом'яв поліцейську машину і побив патрульного (відео)

Поліцейські відійшли у справах від автомобіля, а коли повернулися, побачили людину на даху.

У Харківській області 22-річного хлопця заарештували за побиття поліцейського і пошкодження службової машини. Подробиці і кадри з місця події опублікувала пресслужба регіональної прокуратури.

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За даними правоохоронців, 20 червня молодий чоловік разом з трьома товаришами підійшов до поліцейського автомобіля, коли співробітники виконували службові обовʼязки. Він вирішив забратися на дах, щоб сфотографуватися і похвалитися перед знайомими. На автомобілі також можна помітити сліди фарби.

Поліцейські почули шум, повернулися до машини і помітили на ній серйозні пошкодження. Зловмисник спробував втекти, проте один з правоохоронців наздогнав його і спробував притягнути до відповідальності. По дорозі до машини хлопець вдарив співробітника поліції по обличчю і вирвався, у потерпілого діагностували травму середньої тяжкості.

[ + – ] Пошкоджений автомобіль поліції Фото: Прокуратура Харьковской области

Через кілька годин чоловіка затримали, як виявилося, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. 21 червня йому оголосили підозру, а незабаром Дергачівський районний суд вирішив відправити підозрюваного під варту без права внесення застави. Наразі хлопцеві загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до пʼяти років.

Після затримання молодий чоловік зізнався на камеру, що заліз спочатку на капот, а потім на дах поліцейського автомобіля, але не стрибав. За словами підозрюваного, він усвідомлює свою провину в хуліганстві і нападі на правоохоронця.

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