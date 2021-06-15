Житель Рівненської області насадив поліцейського на вила, щоб не платити штраф

Водія мотоцикла помітили під час їзди без шолома, штраф за таке порушення ПДР становить усього 51 гривню.

У Рівненській області затримали чоловіка, який вдарив поліцейського вилами на власному подвір'ї. Про це 14 червня повідомила пресслужба Національної поліції регіону.

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За даними правоохоронців, у понеділок близько 16-ї години екіпаж патрульних зауважив у селі Маринин водія, який їхав на мотоциклі без шолома з підозрілими маневрами. Коли поліцейські почали переслідувати чоловіка, той заїхав у двір свого будинку. Правоохоронці спробували залучити його до відповідальності, проте 49-річний водій мотоцикла влаштував скандал за підтримки дружини і проткнув одного з патрульних вилами.

[ + – ] Вулиця в селі Маринин Фото: Національна поліція

Після цього чоловік заспокоївся і заявив, що посидить у будинку, але поки напарник викликав "швидку" і надавав пораненому колезі першу медичну допомогу, потайки втік. Втім, через кілька годин ймовірного зловмисника розшукали за півкілометра від будинку з ознаками алкогольного сп'яніння.

[ + – ] Будинок у селі Маринин, у якого поранили поліцейського Фото: Національна поліція

Медики діагностували у потерпілого проникну колоту рану ноги, але він відмовився від госпіталізації. Наразі слідчі ведуть кримінальне провадження про нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю під час виконання службових обов'язків, чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до п'яти років. Якщо ж підозрюваний був тверезим — він міг відбутися штрафом за їзду без шолома, який становить 51 гривню.

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