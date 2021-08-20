Конец эпохи: OnlyFans уходит из порнографического бизнеса

С октября компания запретит создателям размещать на своем веб-сайте материалы откровенно сексуального характера.

Компания OnlyFans заявила, что секс-работники больше не смогут размещать порнографические ролики и фото, однако им по-прежнему будет разрешено размещать контент в стиле "ню".

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Об этом сообщает издание bloomberg.com.

Популярность этой социальной сети резко возросла во время пандемии, поскольку секс-работники, музыканты и инфлюэнсеры использовали ее, чтобы зарабатывать, предоставляя поклонникам и подписчикам доступ к фотографиям, видео и другим материалам. В итоге, OnlyFans привлекла более 130 млн пользователей.

OnlyFans позиционировала себя как форум для музыкантов, фитнес-инструкторов и поваров. Однако именно ролики сексуального характера сделали эту платформу столь известной. По словам представителя компании, такие изменения были необходимы из-за растущего давления со стороны партнеров — OnlyFans пыталась заработать как можно больше, чтобы привлечь новых инвесторов. Сейчас компания оценивается более чем на $1 млрд; ею управляет Тим Стокли, а принадлежит она интернет-предпринимателю Леониду Радвинскому.

В прошлом году компания совершила продажи на сумму в $2 млрд. Однако в 2021-ом было решено отказаться от контента, приносящего огромную прибыль. В OnlyFans заявили, что предоставят рекомендации касательно новой политике позже.

Эта новость разочаровала некоторых секс-работников, которые полагаются на OnlyFans. Например, в комментарии bloomberg.com пользовательница по имени Сильфи призналась, что буквально зарабатывает себе на жизнь благодаря этой соцсети и уже не первый год. Но за последний год она заметила, что компания сместила акцент с секс-работников на онлайн-авторов, производящих контент других типов.

Ранее OnlyFans представила новое приложение, в котором представлены многие из лучших креаторов, но без порнографического контента.

Напомним, что в феврале 2020 года произошла масштабная утечка — в Сеть попали 1,5 ТБ данных блогеров OnlyFans.

Ранее мы сообщали о том, что компанию PornHub обвинили в использовании видео, не спросив согласия у создателей контента.