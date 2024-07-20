Не дотянули даже до сотни: хакеры выяснили, сколько сайтов существует в Северной Корее

В КНДР почти никто не имеет доступа к Интернету. Но в цензурированном онлайн-мире закрытой страны есть сайты, правда, их критически мало.

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В Северной Корее нельзя просто взять и выйти в Интернет. Иностранные туристы обычно покупают доступ на пару минут: за доллары, или евро. Но в КНДР есть сайты, правда их меньше, чем в игре "GTA V" – всего 28 штук. Об этом пишет Techbook.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын твердо контролирует Интернет своей страны. Зарубежные сайты заблокированы. 24 миллиона жителей страны вынуждены довольствоваться северокорейскими сайтами, при условии, что у них хотя бы есть подключение к Сети. И свет. Не секрет, что даже Пхеньян иногда остается без электроснабжения.

Из-за технической ошибки пользователи смогли просмотреть северокорейский Интернет — и были поражены. Северная Корея довольно поздно уловила интернет-тренд. В 2004 году страна подала заявку на собственный домен верхнего уровня (ccTLD). Окончание ".kp" официально доступно с конца 2007 года.

Поскольку о внутренней интернет-инфраструктуре Северной Кореи известно мало, трудно оценить ее масштабы. Только из-за ошибки в конфигурации сервера имен (то есть сервера, который преобразует имена в IP-адреса) группа программистов смогла получить доступ к системе доменных имен (DNS) Северной Кореи. Участники проекта TLD Records смогли осуществить так называемый перенос зоны и таким образом получить копию данных DNS.

Севекорейские школьники в компьютерном классе Фото: kcna.kp

Группа опубликовала свои выводы на платформе разработчиков Github. Эти данные — первый и единственный раз, когда посторонние смогли увидеть, насколько "огромен" Интернет в Северной Корее.

Всего 28 доменов с северокорейским окончанием ".kp". Для сравнения: в Германии существует более 17 миллионов доменов (.de). Даже у экшена "Grand Theft Auto V" 86 вымышленных интернет-сайтов — больше, чем у Северной Кореи.

Какие сайты есть в Северной Корее

Программисты разместили все 28 доменов .kp на Github. К ним относятся сайт рецептов, сайт с патриотическими фильмами, сайт туристического агентства, сайты страховой компании и государственной авиакомпании, университетский сайт и новостные порталы, которые ведут мощную пропаганду режима Ким Чен Ына.

Пропагандистский сайт "Голос Кореи" доступен даже иностранных языках, как и новостной сайт KCNA.

Главная страница сайта KCNA Фото: Скриншот

К некоторым из 28 доменов невозможно получить доступ без северокорейского IP-адреса или они используются только для внутренних целей. Тем не менее, эти страницы дают уникальное представление об Интернете в Северной Корее и о повсеместной пропаганде режима Ким Чен Ына, который управляет своими гражданами железной рукой.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что для российских туристов отстроили целый курорт в КНДР. Казус в том, что комплекс зданий долгое время стоял заброшенным, и там поселились бомжи, существование которых в КНДР упорно отрицают. Также туристов приглашают в образцовый пионерский лагерь Сонвондон. Путевки на курорты можно купить как раз на одном из немногочисленных сайтов КНДР. Ранее россиянин, который сейчас живет в США, рассказал о своей поездке в Северную Корею в детстве.