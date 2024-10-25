"Переодевается" и зарабатывает деньги: собака успешно "изображает" из себя человека (фото, видео)

Кане-корсо по кличке "Мост" стал настолько популярным, что на его счету уже тысячи долларов. Они идут на оплату ветеринаров.

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В социальной сети TikTok распространяются видео с собакой породы кане-корсо по кличке "Мост". "Одеваясь" в одежду хозяина, она выдает себя за человека и зарабатывает до 900 фунтов стерлингов в месяц на просмотрах и спонсорстве некоторых компаний.

Хозяин питомца, 25-летний Келамн Барбер, одевает собаку в свою собственную одежду, утепляя конечности, чтобы придать ей более человеческий вид. Зрители каждый раз заворожены мужественным выражением морды животного и его удивительным терпением, когда оно позирует на квадроцикле, подтягивается или отдыхает в шезлонге, пишет The Daily Star.

Каждый раз после появления собаки в соцсетях хозяин награждает ее стейком, который она обожает. Кроме этого, все "заработанные" средства Келамн перечисляет на отдельный счет Города, который используется для оплаты счетов ветеринара.

"Мы начали это как шутку. Она просто сидела на диване, выглядя как одна из нас, и я подумал: давайте просто сделаем это. Все деньги — ее. Я трачу их на угощения и игрушки, а остальное откладываю для нее", — добавил Келамн.

Он рассказал, что на счету кане-корсо уже тысячи долларов. Хозяин собаки отметил, что если будут оставаться деньги, он пожертвует благотворительной организации, которая занимается спасением домашних животных.

Келамн купил Мист, когда ей было всего восемь недель. Сейчас вес собаки составляет 44,2 кг, а хозяин описывает ее как доброго великана, который спит с ним ночью, а днем проводит, свернувшись калачиком на диване. Мист имеет свой диван, свое место в саду и собственную зону в саду.

История с "переодеванием" началась, когда Келамн "однажды вышел и обнаружил ее на квадроцикле, а затем на шезлонге".

"Она часто сидит на диване, как человек, свесив руки вниз и глядя в телевизор или окно. Я просто подумал, что было бы смешно поделиться этим в TikTok", — рассказал он.

Во время съемок роликов мужчина всегда заботится, чтобы собаке было комфортно. Он использует одежду и различные вспомогательные средства, чтобы достичь желаемого эффекта.

"Я беру меньшие штаны и засовываю их в свои штаны, чтобы они выглядели как настоящие ноги: используя одеяла, можно заставить колени сгибаться. Иногда я просовываю руки под куртку и сажаю ее на себя, а затем использую руки так, например, чтобы казалось, будто она ест еду", — поделился секретами Келамн.

Напомним, в Китае домашние животные сами могут заработать себе на еду. Для этого хозяева животных отправляют питомцев "на работу" в кошачьи и собачьи кафе.

Добавим, что когда собаки и люди смотрят друг на друга, их мозг синхронизируется. Исследования зафиксировали первый случай наблюдения "нейронной синхронизации" между различными видами исследований.