"Перевдягається" й заробляє гроші: собака успішно "вдає" із себе людину (фото, відео)

Кане-корсо на прізвисько "Міст" став настільки популярним, що на його рахунку вже тисячі доларів. Вони йдуть на оплату ветеринарів.

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В соціальній мережі TikTok ширяться відео із собакою породи кане-корсо на прізвисько "Міст". "Вдягаючись" в одяг хазяїна, вона видає себе за людину та заробляє до 900 фунтів стерлінгів на місяць на переглядах та спонсорстві деяких компаній.

Хазяїн вихованця, 25-річний Келамн Барбер, одягає собаку у власний одяг, утеплюючи кінцівки, щоб надати їй більш людського вигляду. Глядачі щоразу заворожені мужнім виразом морди тварини та її дивовижним терпінням, коли вона позує на квадроциклі, підтягується чи відпочиває у шезлонгу, пише The Daily Star.

Щоразу після появи собаки в соцмережах хазяїн нагороджує її стейком, який вона обожнює. Окрім цього, всі "зароблені" кошти Келамн перераховує на окремий рахунок Міста, який використовується для оплати рахунків ветеринара.

"Ми почали це як жарт. Вона просто сиділа на дивані, виглядаючи як одна з нас, і я подумав: давайте просто зробимо це. Усі гроші – її. Я витрачаю їх на частування та іграшки, а решту відкладаю для неї", — додав Келамн.

Він розповів, що на рахунку кане-корсо вже тисячі доларів. Хазяїн собаки зазначив, що якщо залишатимуться гроші, він пожертвує благодійній організації, яка займається порятунком домашніх тварин.

Келамн купив Міст, коли їй було лише вісім тижнів. Зараз вага собаки становить 44,2 кг, а хазяїн описує її як доброго велетня, який спить з ним уночі, а вдень проводить, згорнувшись калачиком на дивані. Міст має свій диван, своє місце в саду і власну зону в саду.

Історія з "перевдягання" розпочалась, коли Келамн "одного разу вийшов і виявив його на квадроциклі, а потім на шезлонгу".

"Він часто сидить на дивані, як людина, звісивши руки вниз і дивлячись у телевізор чи вікно. Я просто подумав, що було б смішно поділитися цим у TikTok", — розповів він.

Під час знімання роликів чоловік завжди дбає, щоб собаці було комфортно. Він використовує одяг та різноманітні допоміжні засоби, щоб досягти бажаного ефекту.

"Я беру менші штани й засовую їх у свої штани, щоб вони виглядали як справжні ноги: використовуючи ковдри, можна змусити коліна згинатися. Іноді я просовую руки під куртку і саджаю її на себе, а потім використовую руки так, наприклад, щоб здавалося, ніби вона їсть їжу", — поділився секретами Келамн.

Нагадаємо, в Китаї домашні тварини самі можуть заробити собі на їжу. Для цього хазяї тварин відправляють вихованців "на роботу" в котячі та собачі кафе.

Додамо, що коли собаки та люди дивляться один на одного, їхній мозок синхронізується. Дослідження зафіксували перший випадок спостереження "нейронної синхронізації" між різними видами досліджень.